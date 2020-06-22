Подруга Едгара Камінського привітала його з днем медпрацівника світлиною в купальнику

22 червня 2020, 11:20

Дама серця пластичного хірурга Едгара Камінського, Ольга Богата не забула привітати коханого з професійним святом – Днем медпрацівника.

У своєму Instagram жінка присвятила йому пост та виклала два фото з пляжу, на яких посвітила спортивним стегнами.

"Своєю кропіткою працею ти робиш цей світ кращим. Він сяє красою завдяки твоєму таланту і прагненню змінювати стандарти, підкорювати нові вершини і робити свій внесок в розвиток української медицини! Я дуже тобою пишаюся і люблю", - написала Ольга.

 
Едгар з коханою відзначили День медпрацівника на Чорному морі

 
Пара лише у квітні вперше виклала спільне фото у мережу, хоча про їхній роман відомо ще з лютого

Нагадаємо, Едгар та Слава Камінські офіційно розлучилися у липні минулого року після 5-річного шлюбу.


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