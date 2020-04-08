Нова пасія Едгара Камінського вперше показалася з ним у мережі
8 квітня 2020, 12:00
Подруга пластичного хірурга Едгара Камінського, Ольга Богата вперше показала спільне фото з ним у мережі.
Приводом для селфі став пост про те, як вона пишається коханим, який запустив благодійний флешмоб із допомоги тим, хто цього потребує в умовах карантину.
Ольга з Едгаром, який ще влітку минулого року розлучився зі співачкою Славою "НеАангел", не одразу почали афішувати свої стосунки. Хоча Богата вже встигла повідати про те, як Камінський її завойовував.
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