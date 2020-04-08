Нова пасія Едгара Камінського вперше показалася з ним у мережі

Подруга пластичного хірурга Едгара Камінського, Ольга Богата вперше показала спільне фото з ним у мережі.

Приводом для селфі став пост про те, як вона пишається коханим, який запустив благодійний флешмоб із допомоги тим, хто цього потребує в умовах карантину.

Ольга розхвалила Едгара за те, що той разом з друзями збирає кошти на допомогу медикам і не тільки

Ольга з Едгаром, який ще влітку минулого року розлучився зі співачкою Славою "НеАангел", не одразу почали афішувати свої стосунки. Хоча Богата вже встигла повідати про те, як Камінський її завойовував.