Нова подружка Едгара Камінського: Він мене завойовував

Вівторок, 4 лютого 2020, 15:56

Нова дівчина пластичного хірурга Едгара Камінського, Ольга Богата розказала про те, як коханий її завойовував.

Ольга зізналася, що перший крок зробив саме Едгар, який влітку розлучився зі співачкою Славою з "НеАнгелів" після 5-ти років шлюбу.

"У моєму випадку Едгар вчиняв завжди як гідний справжній чоловік. Він завойовував мене, намагався зробити все для того, щоби наші стосунки розвивалися. Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожного дня", - зізналася Ольга в ефірі телеканалу "Україна".

 
Ось так Камінський зустрічає свою кохану в аеропорті 

Причому Ольга, яка виховує сина, вже встигла познайомитися з дітьми Едгара від Слави – Леоном та Лаурою.

 
У Ольги є син 

"У нас троє діток, уявляєте? Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше", - наголосила Багата.

 
В одному зі своїх інтерв'ю Слава казала, що Едгар нечасто бачиться з дітьми 

Також Ольга запевнила, що має чудові стосунки з колишньою дружиною Едгара.

"Все чудово. Це ж мама діток і колишня дружина, тому я поважаю всю сім'ю", - заявила вона.

 
Ольга не схожа на пацієнтку Едгара 
 
 
Богата працює арт-директоркою дизайнера Жана Гріцфельдта 
 
Камінський не поспішає виставляти спільні фото з новою дамою серця, лише іноді в сторі може дати зрозуміти, що в них кохання 

Нагадаємо, Слава та Едгар Камінські офіційно розлучилися у липні минулого року. Пізніше Едгар розповідав, що Слава його ревнувала та хотіла ще збільшити груди. У свою чергу Камінська говорила про психологічне насильство збоку екса. 

Фото з Instagram

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