Нова подружка Едгара Камінського: Він мене завойовував
Нова дівчина пластичного хірурга Едгара Камінського, Ольга Богата розказала про те, як коханий її завойовував.
Ольга зізналася, що перший крок зробив саме Едгар, який влітку розлучився зі співачкою Славою з "НеАнгелів" після 5-ти років шлюбу.
"У моєму випадку Едгар вчиняв завжди як гідний справжній чоловік. Він завойовував мене, намагався зробити все для того, щоби наші стосунки розвивалися. Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожного дня", - зізналася Ольга в ефірі телеканалу "Україна".
Причому Ольга, яка виховує сина, вже встигла познайомитися з дітьми Едгара від Слави – Леоном та Лаурою.
"У нас троє діток, уявляєте? Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше", - наголосила Багата.
Також Ольга запевнила, що має чудові стосунки з колишньою дружиною Едгара.
"Все чудово. Це ж мама діток і колишня дружина, тому я поважаю всю сім'ю", - заявила вона.
Нагадаємо, Слава та Едгар Камінські офіційно розлучилися у липні минулого року. Пізніше Едгар розповідав, що Слава його ревнувала та хотіла ще збільшити груди. У свою чергу Камінська говорила про психологічне насильство збоку екса.
Фото з Instagram