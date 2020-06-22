Зірка "Кріпосної" на тлі комишів посвітила тілом у купальнику

Акторське подружжя, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, прихопивши свого синочка Андрійка, знайшли тимчасову заміну закордонним морям у межах України.

Сімейство гайнуло на відпочинок на Голубі озера, що на Чернігівщині.

Наталка зі своїми хлопцями відкрила для себе озера Чернігівщини фото з instagram денисенко

Зірка "Кріпосної" поділилася в Instagram кількома фото, а ще закликала людей перестати засмічувати таке красиве місце та прибирати після себе.

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Не Єгипет, звісно, але - най буде

Нагадаємо, через карантин Наталці з Андрієм довелося святкувати третю річницю весілля удома. Але акторка все одно вбралася в сукню нареченої.

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