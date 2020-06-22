Зірка "Кріпосної" на тлі комишів посвітила тілом у купальнику
22 червня 2020, 12:24
Акторське подружжя, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, прихопивши свого синочка Андрійка, знайшли тимчасову заміну закордонним морям у межах України.
Сімейство гайнуло на відпочинок на Голубі озера, що на Чернігівщині.
Зірка "Кріпосної" поділилася в Instagram кількома фото, а ще закликала людей перестати засмічувати таке красиве місце та прибирати після себе.
Нагадаємо, через карантин Наталці з Андрієм довелося святкувати третю річницю весілля удома. Але акторка все одно вбралася в сукню нареченої.
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