Майже як у Кім: Хлоя Кардашян у купальнику продемонструвала свої форми Самсоновій
25 червня 2020, 10:52
Фотографиня Саша Самсонова вкотре познімала одну з представниць свого улюбленого зіркового сімейства Кардашян-Дженнер. Цього разу перед її об'єктивом звабливо попозувала середня з сестер, 35-річна Хлоя.
У купальниках жіночка полежала коло басейну.
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Нагадаємо, Хлою якось ловили на тому, що вона за допомогою фотошопу зменшує свої "фамільні" пишні сідниці.
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