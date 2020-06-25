Майже як у Кім: Хлоя Кардашян у купальнику продемонструвала свої форми Самсоновій

Фотографиня Саша Самсонова вкотре познімала одну з представниць свого улюбленого зіркового сімейства Кардашян-Дженнер. Цього разу перед її об'єктивом звабливо попозувала середня з сестер, 35-річна Хлоя.

У купальниках жіночка полежала коло басейну.

Кардашян попозувала Самсоновій фото з Instagram самсонової

25-річна Хлоя - молодша сестра Кортні та Кім і старша сестра Кайлі та Кендалл

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khloé (@khloekardashian) 20 Июн 2020 в 9:45 PDT

Нагадаємо, Хлою якось ловили на тому, що вона за допомогою фотошопу зменшує свої "фамільні" пишні сідниці.