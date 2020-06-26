MARUV з подружками в Одесі влаштували TikTok-танці в купальниках

Співачка MARUV, яка на початку карантину не змогла повернутися з Москви до Києва, зараз уже відпочиває в Одесі.

Артистка, судячи з її Instagram, перебуває на батьківщині вже близько місяця, і вже встигла позасмагати на морі.

У своєму Instagram Maruv виклала кілька фото в купальнику, а в TikTok вона поділилася танцем зі своїми подругами, теж в купальниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 26 Июн 2020 в 5:12 PDT

За період карантину зірка наче не погладшала

Квіточка Maruv

До речі, зовсім нещодавно артистка випустила кліп, у якому танцювала в келиху.