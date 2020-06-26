MARUV з подружками в Одесі влаштували TikTok-танці в купальниках
П'ятниця, 26 червня 2020, 11:48
Співачка MARUV, яка на початку карантину не змогла повернутися з Москви до Києва, зараз уже відпочиває в Одесі.
Артистка, судячи з її Instagram, перебуває на батьківщині вже близько місяця, і вже встигла позасмагати на морі.
У своєму Instagram Maruv виклала кілька фото в купальнику, а в TikTok вона поділилася танцем зі своїми подругами, теж в купальниках.
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@maruvofficial
Чилим с подружками @boyko.olya @kovallanastasia @irairale♬ оригинальный звук - your.torii
До речі, зовсім нещодавно артистка випустила кліп, у якому танцювала в келиху.
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