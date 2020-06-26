MARUV з подружками в Одесі влаштували TikTok-танці в купальниках

26 червня 2020, 11:48

Співачка MARUV, яка на початку карантину не змогла повернутися з Москви до Києва, зараз уже відпочиває в Одесі.  

Артистка, судячи з її Instagram, перебуває на батьківщині вже близько місяця, і вже встигла позасмагати на морі.

У своєму Instagram Maruv виклала кілька фото в купальнику, а в TikTok вона поділилася танцем зі своїми подругами, теж в купальниках.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial) 26 Июн 2020 в 5:12 PDT

 
За період карантину зірка наче не погладшала
@maruvofficial

Чилим с подружками @boyko.olya @kovallanastasia @irairale

♬ оригинальный звук - your.torii

 
Квіточка Maruv
 

До речі, зовсім нещодавно артистка випустила кліп, у якому танцювала в келиху.


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