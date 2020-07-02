Огнєвіч у новому кліпі познущалася з голого чоловіка електрошокером

Співачка Злата Огнєвіч викрала чоловіка, зв’язала його, повністю роздягла та побила током.

На щастя, все це сталося не насправді, а в її новому кліпі на пісню "Гола правда".

"Заради зйомок кліпу мені довелося навчитися керувати автівкою, бо в автошколі я не навчалась. Їздила з водієм по нічному Києву, потихеньку звикала до автомобіля. Тому всі кадри, які ви побачите в кліпі за кермом – це все я, ніяких каскадерів ми не долучали", - зізналася Злата.

Злата вирішила провчити хлопця у своєрідний спосіб

Взагалі-то, за задумом, кліп Злати - це історія про художницю, яка викрала хлопця та малює його психологічний портрет.

"Диво полягає у тому, що потрібно легко ставитися до життя, граючись, навіть коли виникають складні ситуації, не забувати про почуття гумору. Викрала на стоянці і привезла додому, робила з ним все, що мені заманеться, а потім награлася цим хлопцем, як він колись награвся мною і відпустила", - так описує сюжет співачка.

Електрошокер у руках тендітної Огнєвіч виглядає дещо недолуго, як і відфотошоплений голий чоловік на стільці

"Це така комедійна історія, думаю, багато дівчат побачать в цьому кліпі себе і, можливо, хтось навіть вирішить викрасти хлопця, щоб показати йому, яким може бути життя", - додала артистка.

Златі закортіло виглядати зухвалішою?

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