Єфросиніна, Maruv та Осадча з Горбуновим повторили TikTok-танці Потапа

У зіркових соцмережах несеться TikTok-флешмоб, запущений Потапом і Mozgi кілька днів тому.

Нескладні рухи під пісню Chicabamboni вже повторили Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, Маша Єфросиніна, Оля Полякова з дочкою Алісою, Мішель Андраде, Настя Каменських, Maruv та інші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Июл 2020 в 7:37 PDT

До речі, Потап одним із перших почав флешмоби у TikTok, до яких долучалися його зіркові друзі.