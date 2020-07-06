Єфросиніна, Maruv та Осадча з Горбуновим повторили TikTok-танці Потапа
Понеділок, 6 липня 2020, 13:35
У зіркових соцмережах несеться TikTok-флешмоб, запущений Потапом і Mozgi кілька днів тому.
Нескладні рухи під пісню Chicabamboni вже повторили Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, Маша Єфросиніна, Оля Полякова з дочкою Алісою, Мішель Андраде, Настя Каменських, Maruv та інші.
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#chicabamboni #nk #mozgi #challengechicabamboni #tiktokchica #chicadance #chika @kamenskux ❤️❤️❤️❤️🚀🚀🚀 эта девочка выиграла встречу с Оригиналом!!! 😍Посмотреть эту публикацию в Instagram
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До речі, Потап одним із перших почав флешмоби у TikTok, до яких долучалися його зіркові друзі.
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