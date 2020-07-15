23-річна Тіна Кунакі звабливо попозувала у спідньому та взялася за шланг

Французька модель Тіна Кунакі, яка рік тому народила первістка і дуже швидко повернула собі дівочу фігурку, продовжує активно зніматися у спідньому.

У Instagram з'явилася нова порція світлин із її рекламного фотосету для бренду Cuup.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CUUP (@cuup) 14 Июл 2020 в 7:26 PDT

Тепер це кадри "еротично-побутові": нібито 23-річна дружина Венсана Касселя розвішує випрані простирадла та збирається поливати газон.

Дружина Касселя демонструє спокусливі форми у спідньому

"Так гаряче... Поливати чи не поливати?

фото з instagram тіни кунакі

Нагадаємо, доньці подружжя, Амазоні вже рік і майже три місяці, але Венсан із Тіною ще жоднісінького разу не показували дівчинку в мережі.

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