23-річна Тіна Кунакі звабливо попозувала у спідньому та взялася за шланг

15 липня 2020, 10:45

Французька модель Тіна Кунакі, яка рік тому народила первістка і дуже швидко повернула собі дівочу фігурку, продовжує активно зніматися у спідньому. 

У Instagram з'явилася нова порція світлин із її рекламного фотосету для бренду Cuup.

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Публикация от CUUP (@cuup) 14 Июл 2020 в 7:26 PDT

Тепер це кадри "еротично-побутові": нібито 23-річна дружина Венсана Касселя розвішує випрані простирадла та збирається поливати газон.

 
Дружина Касселя демонструє спокусливі форми у спідньому
 
"Так гаряче... Поливати чи не поливати?
 
фото з instagram тіни кунакі
 

Нагадаємо, доньці подружжя, Амазоні вже рік і майже три місяці, але Венсан із Тіною ще жоднісінького разу не показували дівчинку в мережі.

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