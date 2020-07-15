23-річна Тіна Кунакі звабливо попозувала у спідньому та взялася за шланг
Середа, 15 липня 2020, 10:45
Французька модель Тіна Кунакі, яка рік тому народила первістка і дуже швидко повернула собі дівочу фігурку, продовжує активно зніматися у спідньому.
У Instagram з'явилася нова порція світлин із її рекламного фотосету для бренду Cuup.
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Тепер це кадри "еротично-побутові": нібито 23-річна дружина Венсана Касселя розвішує випрані простирадла та збирається поливати газон.
Нагадаємо, доньці подружжя, Амазоні вже рік і майже три місяці, але Венсан із Тіною ще жоднісінького разу не показували дівчинку в мережі.
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