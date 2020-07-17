Селфі з чоловіком та сини на пляжі: жінка Шевченка показала ФОТО з італійської відпустки
П'ятниця, 17 липня 2020, 14:06
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко разом із синами та дружиною Крістен Пазік відзначив 16-ту річницю шлюбу в Італії.
Сам Шева не зловживає просторами соцмереж і вкрай рідко постить особисті фото. Але його жінка так захопилася італійським колоритом, що виклала одразу кілька світлин з їхнього відпочинку.
Нагадаємо, днями Шевченко привітав дружину з 16-ю річницею спільним фото у мережі.
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