Селфі з чоловіком та сини на пляжі: жінка Шевченка показала ФОТО з італійської відпустки

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко разом із синами та дружиною Крістен Пазік відзначив 16-ту річницю шлюбу в Італії.

Сам Шева не зловживає просторами соцмереж і вкрай рідко постить особисті фото. Але його жінка так захопилася італійським колоритом, що виклала одразу кілька світлин з їхнього відпочинку.

43-річний Андрій з 41-річною Крістен одружені вже 16 років та виховують чотирьох синів

Молодші сини пари - Райдер-Габріель та Олександр

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Шевченко відпочиває великою компанією

Три сини Андрія - Крістіан, Олександр та Райдер - усі блондини, як і мама

Нагадаємо, днями Шевченко привітав дружину з 16-ю річницею спільним фото у мережі.