Лобода в купальнику спокусливо пройшлася на камеру. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода показала, як треба на відпочинку ходити в купальнику – спокусливо, трішки виляючи стегнами.

"Поспішаю на монтаж нового кліпу", - підписала Світлана відео своєї сексі-ходи в чорному бікіні та легкому халатику.

Лобода, як відомо, скористалася відкриттям кордонів після карантину і вже два тижні відпочиває в улюбленій Греції, на острові Міконос.

"І хай весь світ почекає..."

До речі, Лобода вже кілька тижнів займається акторською майстерністю, і це її дуже захоплює

Нагадаємо, у квітні Світлана отримала звання Sexy року у Росії.

Фото з Instagram