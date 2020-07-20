Лобода в купальнику спокусливо пройшлася на камеру. ВІДЕО

20 липня 2020, 14:20

Співачка Світлана Лобода показала, як треба на відпочинку ходити в купальнику – спокусливо, трішки виляючи стегнами.

"Поспішаю на монтаж нового кліпу", - підписала Світлана відео своєї сексі-ходи в чорному бікіні та легкому халатику. 

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спешу на монтаж нового клипа!! #newVideo #BoomBoomLo 🔥🔥🔥 👻 #verySOON 😉 жжжждёте??)

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 20 Июл 2020 в 2:11 PDT

Лобода, як відомо, скористалася відкриттям кордонів після карантину і вже два тижні відпочиває в улюбленій Греції, на острові Міконос.

 
"І хай весь світ почекає..."
 
До речі, Лобода вже кілька тижнів займається акторською майстерністю, і це її дуже захоплює

Нагадаємо, у квітні Світлана отримала звання Sexy року у Росії.

Фото з Instagram


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