Лобода в купальнику спокусливо пройшлася на камеру. ВІДЕО
20 липня 2020, 14:20
Співачка Світлана Лобода показала, як треба на відпочинку ходити в купальнику – спокусливо, трішки виляючи стегнами.
"Поспішаю на монтаж нового кліпу", - підписала Світлана відео своєї сексі-ходи в чорному бікіні та легкому халатику.
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спешу на монтаж нового клипа!! #newVideo #BoomBoomLo 🔥🔥🔥 👻 #verySOON 😉 жжжждёте??)
Лобода, як відомо, скористалася відкриттям кордонів після карантину і вже два тижні відпочиває в улюбленій Греції, на острові Міконос.
Нагадаємо, у квітні Світлана отримала звання Sexy року у Росії.
Фото з Instagram
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