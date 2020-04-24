Лободу визнали Sexy та артистом року в Росії і нагородили в онлайні

Карантин не став на заваді нагородженню однією з російських премії, у трьох номінаціях якої перемогла українка Світлана Лобода.

Музичний оглядач "Московского комсомольца" Артур Гаспарян нагородив Свєту премією ZD Awards (Звуковая дорожка) в режимі онлайн.

Премія мала відбутися у Кремлі 20-го квітня, але коронавірус вніс свої глобальні корективи

Він зателефонував по скайпу та оголосив, що вона отримала звання "Артист року", "Альбом року" та "Sexy".

Лобода зняла нагородження на відео та виклала його в свій Instagram.

До речі, минулого року Лобода отримала цю саму премію, але лише в одній номінації.

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