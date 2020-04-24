Лободу визнали Sexy та артистом року в Росії і нагородили в онлайні
Карантин не став на заваді нагородженню однією з російських премії, у трьох номінаціях якої перемогла українка Світлана Лобода.
Музичний оглядач "Московского комсомольца" Артур Гаспарян нагородив Свєту премією ZD Awards (Звуковая дорожка) в режимі онлайн.
Він зателефонував по скайпу та оголосив, що вона отримала звання "Артист року", "Альбом року" та "Sexy".
Лобода зняла нагородження на відео та виклала його в свій Instagram.
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И пусть на модной сегодня «удаленке», но от того не менее ценные. Спасибо Артуру Гаспаряну @artur_gasparyan_mk , #zdawards и всем читателям газеты «Московский Комсомолец» за признание уже 4 года подряд. 🔥🔥 Наши премии :🙀 #АртистГОДА #АльбомГода «SOLDOUT” #номинация “Sexy”
До речі, минулого року Лобода отримала цю саму премію, але лише в одній номінації.
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