Як гладити чужих домашніх улюбленців? Відповідає Оля Фреймут

Коли ви бачите на вулиці або в гостях котиків та песиків, ви навряд чи питаєте господарів про дозвіл погладити їхніх пухнастиків. Руки самі так і тягнуться.

Але перш ніж торкнутися чужих улюбленців, треб запитати, чи можна. Про це нас застерігає знавчиня етикету Оля Фреймут.

Те саме стосується у вагітних животиків. Їх теж не можна торкатися без дозволу.

Нагадаємо, також Оля радить не називати спіднє трусами та їсти кукурудзу за допомогою спеціальних холдерів.