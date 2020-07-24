Як гладити чужих домашніх улюбленців? Відповідає Оля Фреймут

24 липня 2020, 09:53

Коли ви бачите на вулиці або в гостях котиків та песиків, ви навряд чи питаєте господарів про дозвіл погладити їхніх пухнастиків. Руки самі так і тягнуться. 

Але перш ніж торкнутися чужих улюбленців, треб запитати, чи можна. Про це нас застерігає знавчиня етикету Оля Фреймут.

Те саме стосується у вагітних животиків. Їх теж не можна торкатися без дозволу.

Нагадаємо, також Оля радить не називати спіднє трусами та їсти кукурудзу за допомогою спеціальних холдерів.


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