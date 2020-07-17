Не називати спіднє трусами: Фреймут пояснила, як стати "панною з манерами"
Виявляється, для того, щоби вважатися "панною з манерами", недосить уміти красиво їсти кукурудзу. Треба ще тримати рівно спину, не бігати за чоловіками, а ще ніколи, ніколи-ніколи не говорити "труси".
Цими правилами поділилася в Instagram телеведуча Ольга Фреймут.
Із її слів, панна з манерами "не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не приймає запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неї вечір зайнятий, хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме".
Також панна з манерами однаково приязна з усіма, а не береже найкращу посмішку для начальства.
"Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова "поміркованість" а також розуміє, що "кулінарія" наголошується на "А", - підкреслила Фреймут.
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Панна з манерами ніколи: ⠀ 1. Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не приймає запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неї вечір зайнятий, хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме. ⠀ 2. Не шкодує доброго слова. Вона запитає продавчиню фруктів біля дому, чи їй не спекотно. І звернеться до неї по імені. Вона не буде берегти найкращу посмішку для дирекції, бо начальству треба подобатися. Їй не шкода посміхатися всім однаково. ⠀ 3.Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова «поміркованість» а також розуміє, що «кулінарія» наголошується на «А». ⠀ 4. Не показує невпевненість. Замість фрази «чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок», або «вибачте будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця», панна чітко формулює свої бажання: «дайте, будь ласка, очіпок» та «я пересяду, бо сонце надто палюче». ⠀ 5. Рівно тримає спинку, навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг. @contemporary_manners @snowdrop_publishing @maxmara_ukraine
Нагадаємо, етикету Оля навчалася аж у самому Лондоні. Там її, зокрема, змушували ходити зі стосом книжок на голові.
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