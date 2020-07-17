Не називати спіднє трусами: Фреймут пояснила, як стати "панною з манерами"

Виявляється, для того, щоби вважатися "панною з манерами", недосить уміти красиво їсти кукурудзу. Треба ще тримати рівно спину, не бігати за чоловіками, а ще ніколи, ніколи-ніколи не говорити "труси".

Цими правилами поділилася в Instagram телеведуча Ольга Фреймут.

Як написала Оля в Instagram, це фото зробила її 3-річна донька Євдокія (цікаво, а маленьким панночкам іще можна говорити "труси"?)

Із її слів, панна з манерами "не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не приймає запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неї вечір зайнятий, хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме".

Також панна з манерами однаково приязна з усіма, а не береже найкращу посмішку для начальства.

"Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова "поміркованість" а також розуміє, що "кулінарія" наголошується на "А", - підкреслила Фреймут.

Нагадаємо, етикету Оля навчалася аж у самому Лондоні. Там її, зокрема, змушували ходити зі стосом книжок на голові.

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