MOZGI у кліпі на свій TikTok-хіт показали танці голих чік на підборах

Потап і його проєкт MOZGI нарешті презентували кліп на пісню "Chica Bamboni", під яку вже кілька тижнів танцює весь TikTok.

Відео на запальний трек довірили знімати Алану Бадоєву, а той зробив із Потапа, Позитива і Дяді Вані брутальних ковбоїв в оточенні сексуальних танцівниць.

"Ми хотіли відновити не тільки аудіо-, але і відео-MOZGI. І коли культовий режисер Алан Бадоєв почув трек, то дуже приколовся!.. Він тонко відчув нас як персонажів і показав в кліпі класних брутальних чуваків, які оцінюють, взаємодіють, кайфують і танцюють з сhica-ми" - кажуть MOZGI.

"Ми давно знаємо один одного, але на майданчику творили вперше. MOZGI для мене - це група без меж і штампів, це найкращий матч ріал можливостей для будь-якого режисера. Мені хотілося створити щось в стилі MOZGI і в той же час BADOEVTEAM, поєднувати кураж і бездоганний стиль. І на мій погляд, все вдалося", - заявив Бадоєв.

Ото вже надивилися хлопці на голі сідниці під час зйомок

Позитив+Потап+Дядя Ваня=MOZGI

Голі чіки танцюють на підборах - це якщо стисло про сюжет кліпу

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