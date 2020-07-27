"Зміст нашого життя": доньці Наталки Карпи та радника Авакова виповнилося 7 місяців. Ніжні ФОТО

Співачка Наталка Карпа поділилася в мережі новими світлинами своєї донечки Злати. Первісткові артистки від радника міністра внутрішніх справ Євгена Тєрєхова, також відомого як "Титановий Джексон", виповнилося сім місяців.

Своїй крихітці Наталка присвятила зворушливий допис у Instagram.

Доньці Наталки та Євгена вже 7 місяців фото з instagram Карпи

"Фантастична дівчинка на ім’я ЗЛАТУСЯ, це справді подарунок з небес, ласка від Господа Бога, за що кожного дня дякую Всевишньому🙏🏼 Люблю її безмежно❤️❤️❤️", - написала Карпа.

"Наше золотко, наше сонечко, зміст нашого життя! Наша донечка🌸🌸🌸Ми з татком тебе вітаємо, ти стаєш все дорослішою), а ще ти в нас велика розумниця та красуня! Наше позитивне дівчатко", - додала зіркова мама.

Євген теж запостив добірку фото своєї "любимки".

Нагадаємо, хрещений тато малої - фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.