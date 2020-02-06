Фронтмен "Антитіл" став кумом радника міністра Тєрєхова
Четвер, 6 лютого 2020, 17:47
Радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов, він же Титановий Джексон та співачка Наталка Карпа похрестили свою донечку Злату, якій наприкінці січня виповнився місяць.
Хрещеним дівчинки став фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Фото та відео з урочистої події, на яких уперше можна роздивитися личко дитини, поділилася в мережі телеведуча Соломія Вітвіцька.
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Нагадаємо, Злата з'явилася на світ в одному з приватних пологових будинків столиці. Її батьки побралися в 2016-му році.
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