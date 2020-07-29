Цибульська у купальнику продемонструвала позу радості. ФОТО
Середа, 29 липня 2020, 12:28
Співачка Оля Цибульська вкотре засвітила свою струнку фігурку в купальнику, але не просто так. 34-річна зірка показала, як виглядає, коли радіє. І пояснила, чому саме.
"Я радію, як на фото, коли...", - написала артистка, запропонувавши підписникам у Instagram пропонувати свої варіанти.
"... Коли мене надихає Оля Цибульська!.. та маленька, що живе в моєму серці", - пояснила Оля.
"Доросла, яка живе в голові, часто знає краще, аналізує, вирішує, а та маленька - не перестає вірити. Ні тоді, під столом, пишучи вірші на клаптику паперу в дитинстві, ні сьогодні. В тої маленької Олі немає страхів. І я її дуже люблю", - поділилася зірка.
Нагадаємо, колись давно у Цибульської була "доросла" мрія - отримати оргазм у ліфті. І вона її втілила.
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