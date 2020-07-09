Цибульська засвітила фігурку в леопардовому купальнику: Мама ще та гаряча штучка

Співачка Оля Цибульська випустила на волю свою внутрішню хижачку, вбравшись у купальник із леопардовим принтом. Зірка поділилася гарячим фото в Instagram та зізналася в тому, що ненавидить шопінг.

"Він забирає море часу, а ще провокує звільняти місце для нових речей. Без історії, без емоцій ... просто з цінниками", - пояснила Оля.

Замість Цибульської одяг їй купляє її стиліст. Сама ж артистка воліє хіба що привозити собі "сувеніри" з-за кордону.

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"Бо туфлі від Гуччі, куплені на останні гроші в Парижі, коштують мільярд поцілунків до ранку під Лувром і тисячі історій, які можна буде розказати дітям тільки після 18-ти. Бо мама ще та гаряча штучка", - заявила вона.

Нагадаємо, кілька років тому Ольга схудла на 10 кіло, змінивши розмір одягу L на S.

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