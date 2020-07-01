Іра на морі: Федишин на Одещині демонструє фігурку в купальнику

Схоже, співачка Ірина Федишин вирішила зробити своє літо-2020 максимально насиченішим, хай поки й доводиться обмежитися лише подорожами в межах України. У червні білявка побувала в Карпатах, а тепер гріється на сонечку на Одещині.

Фото- та відеозвіт зі свого пляжного відпочинку Іра веде у Instagram та TikTok.

Ірина Федишин демонструє пляжні луки на Одещині

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 30 Июн 2020 в 7:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 30 Июн 2020 в 3:44 PDT

Зухвалі шортики на відпочинок артистка теж не забула прихопити

А ще, звісно, чоловіка Віталія та синів

Нагадаємо, нещодавно Федишин повчила жінок, як треба хвалити чоловіків та "приймати їхню авторитетність".