Іра на морі: Федишин на Одещині демонструє фігурку в купальнику
Середа, 1 липня 2020, 12:19
Схоже, співачка Ірина Федишин вирішила зробити своє літо-2020 максимально насиченішим, хай поки й доводиться обмежитися лише подорожами в межах України. У червні білявка побувала в Карпатах, а тепер гріється на сонечку на Одещині.
Фото- та відеозвіт зі свого пляжного відпочинку Іра веде у Instagram та TikTok.
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Нагадаємо, нещодавно Федишин повчила жінок, як треба хвалити чоловіків та "приймати їхню авторитетність".
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