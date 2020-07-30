Осадча у барвистому купальнику показала свій острівок раю

Четвер, 30 липня 2020, 17:15

Туреччина цього літа стала найпопулярнішим місцем відпочинку українських селебріті закордоном. 

Настя Каменських, Володимир Остапчук, Джамала, Ірина Морозюк – ось неповний список тих, хто обрав турецькі пляжі для відпустки. А тепер до нього приєдналися і телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов.

Канікули подружжя тільки почалися, а Катя уже облюбувала власний куточок.

Свій "острівок раю на безпечній дистанції" телезірка показала в Instagram.

 
Катя з Юрою вирвалися на відпочинок 
 
А до цього Осадча вже встигла позасмагати і без моря
 
 

Нагадаємо, нещодавно Осадча відзначала творче 15-річчя великим концертом у ботсаду. 

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