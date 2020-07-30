Осадча у барвистому купальнику показала свій острівок раю
Четвер, 30 липня 2020, 17:15
Туреччина цього літа стала найпопулярнішим місцем відпочинку українських селебріті закордоном.
Настя Каменських, Володимир Остапчук, Джамала, Ірина Морозюк – ось неповний список тих, хто обрав турецькі пляжі для відпустки. А тепер до нього приєдналися і телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов.
Канікули подружжя тільки почалися, а Катя уже облюбувала власний куточок.
Свій "острівок раю на безпечній дистанції" телезірка показала в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Осадча відзначала творче 15-річчя великим концертом у ботсаду.
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