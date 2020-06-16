Віка "НеАнгел" у бікіні закликала транслювати добро

Вівторок, 16 червня 2020, 16:34

Солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха засумувала за океаном та вирішила нагадати, яке в неї струнке і спортивне тіло.

У своєму Instagram співоча брюнетка виклала кілька фото в бікіні та поміркувала про тепло, сонце і життєві сенси.

"Сонце не обирає, кому світити і дарувати своє тепло! Воно не поділяє на бідних і багатих, хороших і поганих, бідних і дурних, красивих і некрасивих... Це все мірила, придумані людьми!", - заявила Віка.

 
Віка любить позувати в купальнику зі всіх ракурсів

"Всесвіт ідеальний, і все створене ним для чогось, у всього є своє призначення! Будь подібним до сонця - випромінюй своє внутрішнє світло, транслюй у світ любов і добро, бо тільки те, що робиш ти, і те, ким є ти, має сенс і значення! Все починається з нас самих! Віддаючи своє тепло, зігріваєшся сам", - поділилася філософськими думками артистка.

 
Через карантин цього літа Віка навряд чи дістанеться океану 
 
Зате на карантині Віка показала, як доїти корівку 
 
 
 

Нагадаємо, взимку Вікторія відпочивала на Мальдівах, де влаштувала собі детокс від соцмереж

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