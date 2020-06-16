Віка "НеАнгел" у бікіні закликала транслювати добро

Солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха засумувала за океаном та вирішила нагадати, яке в неї струнке і спортивне тіло.

У своєму Instagram співоча брюнетка виклала кілька фото в бікіні та поміркувала про тепло, сонце і життєві сенси.

"Сонце не обирає, кому світити і дарувати своє тепло! Воно не поділяє на бідних і багатих, хороших і поганих, бідних і дурних, красивих і некрасивих... Це все мірила, придумані людьми!", - заявила Віка.

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"Всесвіт ідеальний, і все створене ним для чогось, у всього є своє призначення! Будь подібним до сонця - випромінюй своє внутрішнє світло, транслюй у світ любов і добро, бо тільки те, що робиш ти, і те, ким є ти, має сенс і значення! Все починається з нас самих! Віддаючи своє тепло, зігріваєшся сам", - поділилася філософськими думками артистка.

Через карантин цього літа Віка навряд чи дістанеться океану

Нагадаємо, взимку Вікторія відпочивала на Мальдівах, де влаштувала собі детокс від соцмереж.