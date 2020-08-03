Фреймут на турецькому відпочинку показала ніжні світлини з чоловіком та донькою
3 серпня 2020, 15:20
Телеведуча Ольга Фреймут разом із чоловіком Володимиром Локотком та дітьми гайнула відпочивати до Туреччини. А на відпочинку навіть гуру етикету можуть дозволити собі розслабитися та наробити щирих, живих фото.
Із розмазюканою після купання тушшю та в обіймах коханого Оля показала себе в Instagram.
Як відомо, в шлюбі Володимира й Олі він - керівник, а вона - креативний директор. Як зізналася свого часу телезірка, до зустрічі з Локотком їй самій доводилося виконувати роль чоловіка. Його ж поява в житті дозволила їй повернутися в свою стать.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Фреймут у купальнику поміркувала про старість. ФОТО
Не називати спіднє трусами: Фреймут пояснила, як стати "панною з манерами"
Приєднуйтесь до дискусії