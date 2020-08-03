Фреймут на турецькому відпочинку показала ніжні світлини з чоловіком та донькою

Телеведуча Ольга Фреймут разом із чоловіком Володимиром Локотком та дітьми гайнула відпочивати до Туреччини. А на відпочинку навіть гуру етикету можуть дозволити собі розслабитися та наробити щирих, живих фото.

Із розмазюканою після купання тушшю та в обіймах коханого Оля показала себе в Instagram.

Фреймут із родиною вибралася до Туреччини фото з instagram

В Олі з Володимиром двоє спільних дітей: 4-річний син Валерій та 3-річна донька Євдокія

Робить мамі зачіску?

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Старша донька Фреймут, 14-річна Злата теж робить мокрі селфі фото з instagram

Як відомо, в шлюбі Володимира й Олі він - керівник, а вона - креативний директор. Як зізналася свого часу телезірка, до зустрічі з Локотком їй самій доводилося виконувати роль чоловіка. Його ж поява в житті дозволила їй повернутися в свою стать.

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