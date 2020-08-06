Федишин у Болгарії наробила кількадесят фото в купальнику

Співачка Ірина Федишин уже другий тиждень відпочиває з родиною в Болгарії. І хоча артистка запевняє, що не любить фотографуватися на відпочинку, її Instagram щодня поповнюється світлинами в купальниках і не тільки.

Цей факт Федишин пояснює просто: вона не може відмовити коханому чоловіку Віталію, який дуже любить знімати свою жінку-красуню.

До того ж, купальників Іра набрала багацько і на будь-який смак. Уже засвітила щонайменше 6 різних бікіні.

Судячи з кількості фото у блозі Іри, то фотографуватися вона любить і навіть дуже

Особливо на пляжі

Особливо в бікіні

А ще Федишин зробила подарунок своїм підписникам, показавши відео того, як вона робить мейкап. Знімав знову ж таки чоловік.

Нагадаємо, тиждень тому Ірина з чоловіком святкували 14-ту річницю шлюбу.