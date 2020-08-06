Лорак покрутилася в купальнику коло грецького басейну. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак нарешті теж вибралася на відпочинок. Разом із дочкою Софією зірка насолоджується канікулами у Греції.

У своїх сторі Кароліна вже засвітила фігуру у чорному бікіні біля басейну та показала, як розважається доня.

Але фотографіями в купальнику співачка, на відміну від колег, не спамить. На превеликий жаль її фанатів.

Лорак для відпустки обрала Елунду, що на сході острова Крит

Софійка з друзями

Посмотреть эту публикацию в Instagram Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми. ❤️ Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 6 Авг 2020 в 7:03 PDT

Цікаво, чи відпочиває разом із Лорак її бойфренд Єгор Глебов, про якого нещодавно згадувала Tayanna. Із ним Кароліна уже понад рік разом.