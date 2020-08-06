Лорак покрутилася в купальнику коло грецького басейну. ВІДЕО

Четвер, 6 серпня 2020, 15:42

Співачка Ані Лорак нарешті теж вибралася на відпочинок. Разом із дочкою Софією зірка насолоджується канікулами у Греції.

У своїх сторі Кароліна вже засвітила фігуру у чорному бікіні біля басейну та показала, як розважається доня. 

Але фотографіями в купальнику співачка, на відміну від колег, не спамить. На превеликий жаль її фанатів. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Солнечный релакс ☀💆❤ #sportgirl 👑 Греция 🌊🇬🇷 #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 6 Авг 2020 в 3:05 PDT

 
Лорак для відпустки обрала Елунду, що на сході острова Крит 
 
 
Софійка з друзями 

Цікаво, чи відпочиває разом із Лорак її бойфренд Єгор Глебов, про якого нещодавно згадувала Tayanna. Із ним Кароліна уже понад рік разом

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів