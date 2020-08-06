Лорак покрутилася в купальнику коло грецького басейну. ВІДЕО
Четвер, 6 серпня 2020, 15:42
Співачка Ані Лорак нарешті теж вибралася на відпочинок. Разом із дочкою Софією зірка насолоджується канікулами у Греції.
У своїх сторі Кароліна вже засвітила фігуру у чорному бікіні біля басейну та показала, як розважається доня.
Але фотографіями в купальнику співачка, на відміну від колег, не спамить. На превеликий жаль її фанатів.
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Солнечный релакс ☀💆❤ #sportgirl 👑 Греция 🌊🇬🇷 #анилорак #шоудива
Цікаво, чи відпочиває разом із Лорак її бойфренд Єгор Глебов, про якого нещодавно згадувала Tayanna. Із ним Кароліна уже понад рік разом.
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