Молодий бойфренд Лорак показав їхній поцілунок. ФОТО

Схоже, новий службовий роман співачки Ані Лорак, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком, продовжує розквітати.

Саундпродюсер Єгор Глєб, він же екс-чоловік Tayanna, з яким тепер буцімто зустрічається 40-річна Кароліна, показав у мережі фото їхнього поцілунку в студії звукозапису.

У 26-річного молодика закритий Instagram, але світлина, звісно, потрапила у ЗМІ.

Кароліна цілується з саундпродюсером російського лейблу Black Star Єгором

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Як зазначає StarHit, Єгор підписав фото літерами "КК", а, як відомо, справжнє ім'я Лорак - Кароліна Куєк.

Переконатися, що на світлині таки вона, можна, вдивившись в один із останніх знімків у її фотоблозі: на ньому та сама студія, і одяг теж співпадає.

У когось ще є сумніви?

Нагадаємо, в червні Лорак уже викладала в Instagram своє фото з Глєбом, але нових стосунків поки ніяк не коментувала.

Як відомо, в Tayanna від Єгора є син Даніель. Тетяна в своїх інтерв'ю не приховує, що екс її зраджував, та й татусь із нього не зразковий.

"Мій колишній чоловік, який є батьком мого сина, зараз напливами з'являється в житті Даніеля. Приходить, пограє зі словами "Боже, це мій син, я його обожнюю, це мій Всесвіт", а через два дні знову, як хвиля, зникає. Потім знову приходить через півроку", - цитує її видання.

Як ми знаємо, в Лорак від колишнього чоловіка Мурата, який буцімто теж любив ходити наліво, є 8-річна донька Софія.

Фото з Instagram з сайту StarHit, з фотоблогу Лорак