55-річна Ахат посвітила тілом в купальнику на хорватському відпочинку
7 серпня 2020, 14:59
Музикантка і співачка Ассія Ахат поділилася враженнями від свого недавнього відпочинку у Хорватії.
Саме цю країну 55-річна Ассія з чоловіком Ігорем Баленком вибрали для святкування його 62-го дня народження.
І хоча фото самого свята Ахат не показала, вона традиційно виклала кілька світлин себе в купальнику.
До того ж, співачка наголосила, що дуже рекомендує Хорватію для відпустки.
Нагадаємо, у травні Ахат потрапила на операційний стіл через апендицит.
Фото з Instagram
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