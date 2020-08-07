55-річна Ахат посвітила тілом в купальнику на хорватському відпочинку

Музикантка і співачка Ассія Ахат поділилася враженнями від свого недавнього відпочинку у Хорватії.

Саме цю країну 55-річна Ассія з чоловіком Ігорем Баленком вибрали для святкування його 62-го дня народження.

І хоча фото самого свята Ахат не показала, вона традиційно виклала кілька світлин себе в купальнику.

До того ж, співачка наголосила, що дуже рекомендує Хорватію для відпустки.

Ахат у червні виповнилося 55

Ігор з Ассією одружені вже 20 років і мають сина Філіпа. Також Ахат має сина Данила від першого шлюбу

Нагадаємо, у травні Ахат потрапила на операційний стіл через апендицит.

Фото з Instagram