Ассія Ахат потрапила на операційний стіл: Все сталося швидко, боляче, неочікувано

Співачку Ассію Ахат терміново прооперували. 54-річній зірці видалили апендицит в одній зі столичних приватних клінік.

Про моторошну пригоду з добрим кінцем артистка розказала в Instagram, висловивши подяку лікарям.

"Appendicitis, by! Ось тепер у мене нема нічого зайвого!", - написала Ассія, запостивши фото себе у палаті.

Ассію Ахат терміново прооперували фото з instagram ахат

"Як зазвичай буває в таких випадках, усе сталося швидко, боляче, неочікувано. Хвалити Бога, мені пощастило, все склалося - я була вдома, в улюбленому місті Києві, зі мною моя люба сім'я...", - поділилася вона.

Зірка розпрощалася зі своїм апендиксом

Зі слів Ахат, швидко все організувати допомогла її подруга-лікарка. Операцію зробили методом лапараскопії. Співачка порадила підписникам вчасно звертатися за допомогою, а не терпіти.

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