Остапчук зав’язав коханій очі та здійснив її мрію останніх років

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук здійснив одну із мрій своєї коханої – нотаріуски Крістіни Горняк.

Він подарував їй позашляховик, який Кріс хотіла кілька останніх років.

Про те, як це відбулося, пара розповіла у програмі "Зірковий шлях".

"Це була її мрія. Колись вона мені розповідала, що хотіла собі Range Rover. Завжди, останніх років десять чи скільки. Звичайно ж, я прислуховуюсь до її побажань та мрій і за можливості намагаюсь їх виконувати", - зауважив Вова.

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Крістіна хотіла саме такий джип

"Так смішно, тому що я сказав: "Завтра вранці ми поїдемо, звільни певний час". А вона відповіла: "Добре, а мені каблучку на ручку надівати?", - зі сміхом згадав Остапчук.

У Вови, певно, вже почалися корпоративи, адже таке авто коштує приблизно 40 тисяч євро

"Це був дуже класний сюрприз. Я дуже мріяла про таке авто, і він здійснив мою мрію. Зав’язав мені очі, привіз туди, там були феєрверки. Чорне авто і такий величезний червоний бант. Все за класикою", – розповіла Крістіна.

Нагадаємо, на так давно Остапчук і Горняк провели тиждень у розкішному турецькому готелі.

Фото пресслужби телеканалу "Україна" та з Instagram