Дівчина Остапчука показала, як заряджається енергією сонця в Туреччині
Вівторок, 21 липня 2020, 17:18
Шоумен Володимир Остапчук разом із подругою Крістіною Горняк не задовольнилися асортиментом внутрішнього туризму і чкурнули на відпочинок до Туреччини.
Пара зупинилася у Бодрумі і вже актвино постить сторіс у своїх Instagram.
Крістіна дуже радіє морю і сонцю, адже зізнається, що лише це їй для щастя і треба.
Нагадаємо, лише у травні Остапчук офіційно представив загалу свою дівчину Крістіну Горняк. А про цого розлучення з дружиною Оленою стало відомо ще у жовтні минулого року.
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