Дівчина Остапчука показала, як заряджається енергією сонця в Туреччині

Шоумен Володимир Остапчук разом із подругою Крістіною Горняк не задовольнилися асортиментом внутрішнього туризму і чкурнули на відпочинок до Туреччини.

Пара зупинилася у Бодрумі і вже актвино постить сторіс у своїх Instagram.

Крістіна дуже радіє морю і сонцю, адже зізнається, що лише це їй для щастя і треба.

"Фото заряджена на позитив! А я продовжую заряджатися енергією сонця, наповнюватися і радіти життю!Кожен раз заходячи в море, вимовляю голосно: "я люблю тебе, ЖИТТЯ", - написала Горняк

Нагадаємо, лише у травні Остапчук офіційно представив загалу свою дівчину Крістіну Горняк. А про цого розлучення з дружиною Оленою стало відомо ще у жовтні минулого року.