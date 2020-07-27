"Найкращий ранок": Ляшко показався у ліжку з маленьким сином
Понеділок, 27 липня 2020, 12:23
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який у травні став батьком вдруге, показав свій найкращий ранок.
(Не)молодий татусь замилував мережу своїм селфі зі сплячим синочком у ліжку.
Малюка, між іншим, назвали Олександром.
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