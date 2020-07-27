"Найкращий ранок": Ляшко показався у ліжку з маленьким сином

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який у травні став батьком вдруге, показав свій найкращий ранок.

(Не)молодий татусь замилував мережу своїм селфі зі сплячим синочком у ліжку.

Малюка, між іншим, назвали Олександром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Найкращий ранок! Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 26 Июл 2020 в 12:04 PDT

17-го липня синові Ляшка виповнилося два місяці

Доньці Олега Валерійовича і Росіти, Владиславі 17 років

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