"Найкращий ранок": Ляшко показався у ліжку з маленьким сином

Понеділок, 27 липня 2020, 12:23

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який у травні став батьком вдруге, показав свій найкращий ранок.

(Не)молодий татусь замилував мережу своїм селфі зі сплячим синочком у ліжку.

Малюка, між іншим, назвали Олександром.

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Найкращий ранок!

Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 26 Июл 2020 в 12:04 PDT

 
17-го липня синові Ляшка виповнилося два місяці
 
Доньці Олега Валерійовича і Росіти, Владиславі 17 років 

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