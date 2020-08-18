"Не Сен-Тропе, звісно": Крук показалася в купальнику на одеському пляжі

Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук цього року вперше скупалася в морі біля берегів Одеси.

І хоча пляжі міста їй не сподобалися, вона все одно тішиться з того, що вибралася на відпочинок.

"Не Сен-Тропе, звісно ж, не Сен-Тропе. Жах!", - сказала Лера у сторі, знімаючи пляж.

"Вперше в цьому році я на морі 💁♀️ Ура! Вибралися таки!", - радіє Валерія

"Вперше в житті купаюся в морі в Одесі. Раніше, знаючи про те, що в самій Одесі море дико брудне, я їхала за 50 км від міста і плавала там. Але чого в цьому році від радості перебування на морському березі не зробиш!", - зазначила спортсменка

Ще у травні Крук жалілася, що цілий місяць не тренувалася , але потім взялася за себе знов

Лера так скучила за пляжем, що навіть спати на ньому лягла

Нагадаємо, минулого літа Крук відпочивала у Бодрумі. І позаминулого так само.