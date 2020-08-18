"Не Сен-Тропе, звісно": Крук показалася в купальнику на одеському пляжі

18 серпня 2020, 16:02

Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук цього року вперше скупалася в морі біля берегів Одеси.

І хоча пляжі міста їй не сподобалися, вона все одно тішиться з того, що вибралася на відпочинок.

"Не Сен-Тропе, звісно ж, не Сен-Тропе. Жах!", - сказала Лера у сторі, знімаючи пляж.

 

"Вперше в цьому році я на морі 💁♀️ Ура! Вибралися таки!", - радіє Валерія

 
"Вперше в житті купаюся в морі в Одесі. Раніше, знаючи про те, що в самій Одесі море дико брудне, я їхала за 50 км від міста і плавала там. Але чого в цьому році від радості перебування на морському березі не зробиш!", - зазначила спортсменка
 
Ще у травні Крук жалілася, що цілий місяць не тренувалася, але потім взялася за себе знов
 
Лера так скучила за пляжем, що навіть спати на ньому лягла
 
До речі, на Лазуровому узбережжі Франції Крук багато років тому відпочивала у компанії свого друга - футболіста Артема Мілевського

Нагадаємо, минулого літа Крук відпочивала у Бодрумі. І позаминулого так само.

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