"Не Сен-Тропе, звісно": Крук показалася в купальнику на одеському пляжі
18 серпня 2020, 16:02
Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук цього року вперше скупалася в морі біля берегів Одеси.
І хоча пляжі міста їй не сподобалися, вона все одно тішиться з того, що вибралася на відпочинок.
"Не Сен-Тропе, звісно ж, не Сен-Тропе. Жах!", - сказала Лера у сторі, знімаючи пляж.
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Пляжи Одессы всё же нуждаются в жёсткой цветокоррекции... 🤷♀️ Хотя сервис сегодня порадовал👌
Нагадаємо, минулого літа Крук відпочивала у Бодрумі. І позаминулого так само.
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