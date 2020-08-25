Труси Касселя та декольте нареченої: Кунакі показала досі небачені весільні ФОТО

25 серпня 2020, 10:59

Французька зіркова пара, актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі відсвяткували другу річницю свого весілля. Із цієї нагоди 23-річна красуня вирішила поділитися романтичними фото з того щасливого дня.

Зокрема й тим, де Кассель надягає брюки та світить трусами.

 
Два роки тому Тіна та Венсан стали подружжям
 
Модель вирішила поділитися весільними фото

 
Кассель одружувався в білому костюмі
 
Та лавандовій сорочці
 
Два роки тому вони сказали одне одному "так"
 
Кунакі - друга дружина Касселя. Із попередньою, Монікою Белуччі актор прожив 17 років
 
 
 

Нагадаємо, актор старший за дружину на 30 років. Але Тіна зрозуміла, що саме цей чоловік - її доля, щойно з ним познайомилася.


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