Труси Касселя та декольте нареченої: Кунакі показала досі небачені весільні ФОТО
25 серпня 2020, 10:59
Французька зіркова пара, актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі відсвяткували другу річницю свого весілля. Із цієї нагоди 23-річна красуня вирішила поділитися романтичними фото з того щасливого дня.
Зокрема й тим, де Кассель надягає брюки та світить трусами.
Нагадаємо, актор старший за дружину на 30 років. Але Тіна зрозуміла, що саме цей чоловік - її доля, щойно з ним познайомилася.
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