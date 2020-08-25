Труси Касселя та декольте нареченої: Кунакі показала досі небачені весільні ФОТО

Французька зіркова пара, актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі відсвяткували другу річницю свого весілля. Із цієї нагоди 23-річна красуня вирішила поділитися романтичними фото з того щасливого дня.

Зокрема й тим, де Кассель надягає брюки та світить трусами.

Два роки тому Тіна та Венсан стали подружжям

Модель вирішила поділитися весільними фото

Кассель одружувався в білому костюмі

Та лавандовій сорочці

Два роки тому вони сказали одне одному "так"

Кунакі - друга дружина Касселя. Із попередньою, Монікою Белуччі актор прожив 17 років

Нагадаємо, актор старший за дружину на 30 років. Але Тіна зрозуміла, що саме цей чоловік - її доля, щойно з ним познайомилася.