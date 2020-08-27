Огнєвіч у червоних трусиках попозувала в траві та згадала про Крим
Четвер, 27 серпня 2020, 17:03
Співачка Злата Огнєвіч зізналася, що найкраще почувається наодинці з природою.
Артистка показала нові фото себе у траві та згадала, як любила серпень у Криму.
"Коли жила в Криму, серпень був улюбленим місяцем. Соковитий, стиглий, медовий, ароматний - це все про нього", - написала Злата.
"В кінці серпня у мене з'являється чітке відчуття того, що я все ніяк не можу зловити повітряного змія за хвіст. Він летить все далі і далі, вище, ніж небо", - поділилася відчуттями Огнєвіч.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії