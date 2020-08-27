Огнєвіч у червоних трусиках попозувала в траві та згадала про Крим

27 серпня 2020, 17:03

Співачка Злата Огнєвіч зізналася, що найкраще почувається наодинці з природою.

Артистка показала нові фото себе у траві та згадала, як любила серпень у Криму.

"Коли жила в Криму, серпень був улюбленим місяцем. Соковитий, стиглий, медовий, ароматний - це все про нього", - написала Злата.

 
Огнєвіч у чуттєвій фотосесії навіть трішки груди засвітила

"В кінці серпня у мене з'являється чітке відчуття того, що я все ніяк не можу зловити повітряного змія за хвіст. Він летить все далі і далі, вище, ніж небо", - поділилася відчуттями Огнєвіч.

 
Кілька років тому в інтерв'ю ТаблоID Злата казала, що з Криму треба було зробити Сінгапур
 
 
Нещодавно співачка розказувала, як позбулася зайвих кіло, набраних під час карантину

Фото з Instagram


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