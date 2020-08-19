Огнєвіч показалася в глибокому шпагаті та зізналася, скільки кіло набрала на карантині

Співачка Злата Огнєвіч зізналася, що під час карантину набрала аж 4 кілограми.

Але не варто зловтішатися, бо зірка вчасно схаменулася та швидко скинула зайве.

Схуднути їй допомогли здорові страви, які вона сама собі готує, та спортивні навантаження. Про це артистка розказала на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

"Під час карантину у мене було +4 кг. Швидко позбутися яких допомогли тренування - 3 рази на тиждень, до того ж я перестала їсти кексики", - чесно розповіла Злата.

Із тренувань Злата найбільше любить розтяжку

"Зізнаюся чесно, під час карантину я їла дуже багато кексів і круасанів, адже у мене, як і у всіх, була артистична депресія - раптом "бах", і зникли всі улюблені гастролі, концерти. Тому я, щоб не падав градус гарного настрою, купувала різну смакоту, але зараз я вже з цим зав'язала", - запевнила Огнєвіч.

Співачка вже сідає на шпагат наче гімнастка

Також тендітна Злата поділилася рецептами корисних страв.

"Я завжди собі готую власноруч, особливо сніданки. Наприклад, лляна каша або краш з авокадо, де потрібно змішати авокадо, томати, оливкову олію, сіль, перець, сік лимона - це дуже-дуже смачно!" - поділилася Огнєвіч.

Смузі з банану, лохини та кокосового молока і корисні хлібці з авокадо і томатами

І навіть солодощі співачка їсть корисні.

"У мене смачний дієтичний рецепт. Я беру вівсяні і кокосові пластівці, трохи кокосового масла і два стиглих банана, роблю з цих продуктів однорідну в'язку масу, а ще можна додати волоських горіхів і мигдалю. Запікаю в духовці при 190 градусах 15-17 хвилин. Виходить таке смачне і корисне веганське печиво ", - розповіла Злата

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч катувала електрошокером голого чоловіка.

Фото з Instagram