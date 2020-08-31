Перший ефір "Танців з зірками": Хворі на коронавірус Фреймут із партнером вразили фокстротом. ВІДЕО
30-го серпня відбувся перший ефір нового сезону телешоу "Танці з зірками", сповнений яскравих учасників.
І одним із найбільш вражаючих виступів став фокстрот у виконанні телеведучої Олі Фреймут, хворої на коронавірус. Причому партнер Олі, Ілля Падзіна теж заразився.
Попри хворобу, пара знайшла сили і станцювала. Щоправда, не в студії, а в ізоляції, на подвір’ї будинку Фреймут.
За словами ведучої, наразі в них немає температури і почуваються вони досить добре, тому не змогли пропустити ефір, до якого ретельно готувалися.
Судді доволі високо оцінили виступ пари – на 26 балів.
"Молодці, що станцювали. Танець - він взагалі лікує, а якщо на свіжому повітрі, то, я думаю, що тим більше. Дійсно було дуже тендітно, але хочеться побачити вас справжніми, танцюючими саме тут", - прокоментував член журі Влад Яма.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
До речі, Фреймут – не єдина учасниця шоу, яка захворіла на COVID-19. Дар'я Петрожицька так і не змогла вийти на паркет шоу, бо ще активно бореться із захворюванням.
Варто нагадати, що в першому ефірі жодна пара не залишає проєкт, оскільки голосування глядачів не відбувається. А от наступний ефір стане останнім для однієї з пари.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Коронавірус - не жарти, він поряд": Фреймут підтвердила, що захворіла на COVID-19
"Приймаю виклик": Фреймут у ефектній сукні оголосила, що йде на "Танці з зірками"