Перший ефір "Танців з зірками": Хворі на коронавірус Фреймут із партнером вразили фокстротом. ВІДЕО

30-го серпня відбувся перший ефір нового сезону телешоу "Танці з зірками", сповнений яскравих учасників.

І одним із найбільш вражаючих виступів став фокстрот у виконанні телеведучої Олі Фреймут, хворої на коронавірус. Причому партнер Олі, Ілля Падзіна теж заразився.

Попри хворобу, пара знайшла сили і станцювала. Щоправда, не в студії, а в ізоляції, на подвір’ї будинку Фреймут.

За словами ведучої, наразі в них немає температури і почуваються вони досить добре, тому не змогли пропустити ефір, до якого ретельно готувалися.

Фреймут не лише станцювала хворою на ковід, а й показала свій будинок на всю країну

Судді доволі високо оцінили виступ пари – на 26 балів.

"Молодці, що станцювали. Танець - він взагалі лікує, а якщо на свіжому повітрі, то, я думаю, що тим більше. Дійсно було дуже тендітно, але хочеться побачити вас справжніми, танцюючими саме тут", - прокоментував член журі Влад Яма.

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До речі, Фреймут – не єдина учасниця шоу, яка захворіла на COVID-19. Дар'я Петрожицька так і не змогла вийти на паркет шоу, бо ще активно бореться із захворюванням.

Варто нагадати, що в першому ефірі жодна пара не залишає проєкт, оскільки голосування глядачів не відбувається. А от наступний ефір стане останнім для однієї з пари.

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