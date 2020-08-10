"Приймаю виклик": Фреймут у ефектній сукні оголосила, що йде на "Танці з зірками"

Тепер відомий весь зірковий склад нового сезону танцювального телешоу "Танці з зірками". Про те, що вона теж змагатиметься на паркеті цієї осені, оголосила телеведуча Ольга Фреймут.

Вона прийняла виклик від актора Арама Арзуманяна.

У відео, яким поділилася Фреймут, з'являються й її діти. А сама зірка в кінці "перевдягається" в ефектне танцювальне вбрання з торочками.

Нагадаємо, cуперницями та суперниками Олі будуть, зокрема, Санта Дімопулос, Надія Мейхер, alyona alyona, Позитив, Тарас Цимбалюк і Дмитро Танкович. Останній танцюватиме в парі з Ілоною Гвоздьовою, яка перебуває в останньому триместрі вагітності.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"НеАнгел" Слава вирушає на "Танці з зірками": Моя мета - повірити в себе

Рокери теж танцюють: Саніна із The Hardkiss іде на "Танці з зірками"

"Кайдаш" Цимбалюк покаже мову свого тіла у "Танцях з зірками"