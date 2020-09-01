Кардашян у крихітному бікіні показала своє щасливе місце

Американська реалітізірка Кім Кардашян наприкінці літа вибралася на пляжний відпочинок до Мексики. Подейкують, вона та її чоловік Каньє Вест з'їздили туди, щоби спробувати врятувати свій шлюб, що переживає турбулентність.

Про це пише The Daily Mail.

Фотографіями гарної себе у Кабо-Сан-Лукас Кім поділилася в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Happy Place Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Сер 2020 р. о 8:03 PDT

"Щасливе місце", - коротко підписала вона.

"Забула запостити це"

Що то за літо без кавунів!

Нагадаємо, подейкують, Кардашян і Вест, які мають чотирьох спільних дітей, вже рік живуть нарізно. Реперу припало до душі усамітнення на ранчо в Вайомінгу, а його дружина не бажає залишати Лос-Анджелес.

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