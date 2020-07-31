Живуть нарізно вже рік: інсайдери розказали, як дало тріщину подружнє життя Кардашян і Веста
Якщо американському реперу Каньє Весту таки вдасться перемогти на президентських виборах, то не факт, що в цю пригоду в якості першої леді з ним радо порине Кім Кардашян.
Артист та його дружина не живуть разом уже близько року.
Про це, після серії скандальних одкровень Канье та Кім у мережі, розказали наближені до ситуації джерела, пише The Daily Mail.
Зі слів джерел, Вест іще торік оселився на своєму ранчо в Вайомінгу. Дружина ж із чотирма дітьми лишилася в Лос-Анджелесі й навідувала його лише раз на місяць.
"Вони небагато часу проводять разом, оскільки він повністю перемістив своє життя до Вайомінгу, а її життя - не там, не там її сім'я, не там їхні діти ходять до школи, не там велика родина", - пояснив співрозмовник US Magazine.
Підтвердженням цьому можуть бути слова самого Веста, який днями написав у Twitter "моя родина повинна жити поруч зі мною".
Власне, за останні дні репер набазікав багато, зокрема бовкнув, що вони з Кім розглядали опцію аборту, коли реалітізірка завагітніла старшою донькою, Норі. Але, на щастя, вчасно отримали знак від Бога і не зробили цього. Також Каньє оголосив, що думав розлучитися з дружиною. Згодом він, так само через соцмережу, перепросив Кім.
"Хочу вибачитися перед Кім за те, що виніс на публіку особисте. Я не прикривав її так, як вона прикривала мене. Хочу сказати Кім, я знаю, що завдав тобі болю. Будь ласка, пробач мені. Спасибі, що ти завжди поруч", - написав Каньє.
Сама Кім розмістила емоційне звернення в Insta-сторі, пожалівшись на те, як непросто й боляче жити з чоловіком, який страждає на біполярний розлад. Вона зазначила, що хвороба ця "є частиною його генія", і що Каньє - "блискуча, але складна людина". Зі слів жінки, величезне навантаження та ізоляція погіршили стан Веста.
Нагадаємо, кілька років тому Каньє Вест лежав у психіатричному закладі. Госпіталізувати його тоді довелося примусово.
"Вона (Кім) знає, що для неї не є здоровим перебувати зараз поруч і з ним, і що це відверто не є здоровим для дітей. Він має з цим розібратися, а вже потім зможе бути якимось партнером чи батьком... Кім відчуває себе у пастці. Вона кохає Каньє і думає про нього як про любов свого життя. Але вона не знає, що робити", - поділився інформатор People.
Нагадаємо, прийшовши до влади, Каньє Вест має намір розпочати рішучу боротьбу з абортами та шкідливими дезодорантами, а у школах Америки ввести молитви.
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