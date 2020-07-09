Ні дезодорантам, абортам та вживленню чіпів: як Каньє Вест планує перетворити США на країну зі всесвіту Marvel

Американський репер Каньє Вест, який днями оголосив, що візьме участь у цьогорічних президентських виборах, планує перебудувати США за взірцем Ваканди, вигаданої африканської держами зі всесвіту Marvel.

Зірковий кандидат проти смертної кари, абортів, щеплень та хімії в побуті, яка "впливає на здатність служити Богові".

Партія Веста зватиметься "Birthday Party" ("Партія дня народження", і тут гра слів "party" - це і "партія", і "вечірка").

"Тізером" своєї передвиборчої програми чоловік Кім Кардашян поділився з Forbes.

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Каньє Вест іде на вибори з власною "Партією дня народження"

"Я зараз збираюся використати модель Ваканди, бо це найкраще пояснює, якою буде наша дизайнерська група в Білому домі... Це позитивна ідея: ось у вас є Каньє Вест, один із наймогутніших людей - не кажу, що наймогутніший, бо існує ще багато суперсил іншопланетного рівня, і лише коллективно ми зможемо їх вивільнити", - зазначив Каньє.

"Повертаючись до Ваканди... як у фільмі, коли король пішов до провідної вченої за кросівками, що самі надягаються. Просто кількість інновацій, які можуть бути, кількість іновацій у медицині - такій, як "велика фарма" - ми працюватимемо, створюватимемо інновації, разом", - анонсував репер.

Як розповів Вест, ідея стати президентом прийшла до нього, коли він мився в душі, й тоді артист довго "істерично сміявся".

"Як і у всьому, що я колись робив у моєму житті. Я збираюся перемогти", - запевнив він.

Чоловік Кім Кардашян планує очолити країну

"Побачимо, чи це призначення на 2020-й чи на 2024-й рік - бо Господь призначає президента. Якщо я переможу в 2020-му - таке було Боже призначення. Якщо переможу в 2024-му - тоді таке було Боже призначення", - поділився міркуваннями Вест.

Щоби подолати пандемію коронавірусу, Каньє вважає, треба молитися і перестати робити те, що бісить Бога. Сам артист на COVID-19 уже перехворів, а ідею тотальної вакцинації, м'яко кажучи, не схвалює.

"Дуже багато наших дітей вакцинуються і опиняються паралізовані... Тож коли кажуть, що ми впораємося з COVID за допомогою вакцини, я вкрай обережний. Це позначка диявола. Вони хочуть вживити в нас чіпи, хочуть зробити все, щоби ми не змогли пройти крізь браму раю. Мені шкода, коли я кажу "вони", люди, в яких усередині Диявол", - поділився репер.

Каньє, батько чотирьох дітей, половину з яких народили сурогатні матері, відносить себе до пролайферів, адже "слідує за словом Біблії". Він проти смертної кари та абортів, а за клініками, де роблять переривання вагітності, вважає Вест, стоять прибічники панування білої раси.

У подружжя четверо дітей

Артист вважає, що в американські школи слід повернути молитви, адже відсутність у сучасних дітях страху перед Богом та любові до нього працює на користь Диявола, а від цього й наркотики, і вбивства, і суїциди.

Але є ще одна небезпека.

"Треба позбутися хімікатів. У нашому дезодоранті, у нашій зубній пасті є хімікати, котрі впливають на нашу здатність служити Богові", - застеріг Вест.

Конкретних планів щодо системи оподаткування, зовнішньої політики тощо в Каньє поки немає. Але він уже запропонував Ілону Маску взяти на себе керування космічною програмою США.

Нагадаємо, кілька років тому лікарі діагностували в Каньє Веста біполярний розлад. Але артист вважає, що це його суперсила. Іще зірка розказував, що під час маніакального епізоду йому здавалося, що уряд вставив йому чіп у голову, і за ним слідкують, щоби вбити.

Фото з Instagram, з фотоблогу Кім Кардашян

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