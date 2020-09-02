Ярославська в купальнику поцілувала малюка Грея у Бодрумі

Останні дні літа і початок осені дружина харківського олігарха Марина Ярославська разом із трьома дітьми провели в Бодрумі і Каппадокії.

Там вони не лише політали на славнозвісних повітряних кулях, а й поплавали з дельфінами.

Враженнями та фото Марина поділилася у своєму Instagram.

Марина, певно, не чула, що дельфінарії уже давно прирівнюють до місць знущання з дельфінів, які мають жити на волі, а не розважати людей у басейнах

Нагадаємо, Ярославські кожного літа відпочивають у Туреччині на яхті.