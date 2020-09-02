Ярославська в купальнику поцілувала малюка Грея у Бодрумі

Середа, 2 вересня 2020, 15:45

Останні дні літа і початок осені дружина харківського олігарха Марина Ярославська разом із трьома дітьми провели в Бодрумі і Каппадокії.

Там вони не лише політали на славнозвісних повітряних кулях, а й поплавали з дельфінами.

Враженнями та фото Марина поділилася у своєму Instagram.

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Когда-то я себе пообещала, что обязательно покажу детям Каппадокию✨ Я уже бывала там однажды, но поездка с детьми выдалась действительно впечатлительной. На высоте 1000 метров над уровнем моря, нам удалось прикоснуться к вечному и доброму. От подземных городов, скал в форме грибов до храмов и мастерских- все это нам удалось увидеть и познать. Для нас Каппадокия стала местом, куда хочется вернуться. Там остановилось время и наступил полный релакс⏳ Кстати, именно в этой поездке ко мне пришло осознание, что дети в том возрасте, когда путешествовать стало очень весело и легко) Ура😅 #sv_marinka

Публикация от Marina (@marinka) 29 Авг 2020 в 8:12 PDT

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🎶На большом воздушном шаре мандаринового цвета Мы с тобой проводим это лето!🎶 #sv_marinka

Публикация от Marina (@marinka) 28 Авг 2020 в 11:02 PDT

 
 
Марина, певно, не чула, що дельфінарії уже давно прирівнюють до місць знущання з дельфінів, які мають жити на волі, а не розважати людей у басейнах
 
 
 

Нагадаємо, Ярославські кожного літа відпочивають у Туреччині на яхті

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