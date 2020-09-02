Ярославська в купальнику поцілувала малюка Грея у Бодрумі
Останні дні літа і початок осені дружина харківського олігарха Марина Ярославська разом із трьома дітьми провели в Бодрумі і Каппадокії.
Там вони не лише політали на славнозвісних повітряних кулях, а й поплавали з дельфінами.
Враженнями та фото Марина поділилася у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда-то я себе пообещала, что обязательно покажу детям Каппадокию✨ Я уже бывала там однажды, но поездка с детьми выдалась действительно впечатлительной. На высоте 1000 метров над уровнем моря, нам удалось прикоснуться к вечному и доброму. От подземных городов, скал в форме грибов до храмов и мастерских- все это нам удалось увидеть и познать. Для нас Каппадокия стала местом, куда хочется вернуться. Там остановилось время и наступил полный релакс⏳ Кстати, именно в этой поездке ко мне пришло осознание, что дети в том возрасте, когда путешествовать стало очень весело и легко) Ура😅 #sv_marinka
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🎶На большом воздушном шаре мандаринового цвета Мы с тобой проводим это лето!🎶 #sv_marinka
Нагадаємо, Ярославські кожного літа відпочивають у Туреччині на яхті.