Ярославська з голими ногами притулилася до чоловіка на яхті в Туреччині

Середа, 19 серпня 2020, 14:39

Харківський олігарх Олександр Ярославський, схоже, не дуже засмутився через закриті країни ЄС, адже має яхту в Туреччині і щороку їздить туди відпочивати з родиною.

От і цього літа з трьома дітьми, песиком і жінкою багатій провів відпустку, катаючись на судні біля турецьких берегів.

Марина Ярославська у своєму Instagram виклала кілька фото на згадку про літо 2020. Але чомусь без світлин у купальнику.

 
Марина, як відомо, майже удвічі молодша за свого 60-річного чоловіка 
 
Чогось в купальнику Ярославська цього разу не показувалася
 
На згадку про літо 2020 Ярославські зробили родинний портрет 
 
Дочка Катерина вся в маму. Дівчинка активно веде свій Instagram та знімає відео для TikTok

Нагадаємо, Марина цього літа також підкорила Говерлу та політала на висоті 600 метрів

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