Ярославська з голими ногами притулилася до чоловіка на яхті в Туреччині
19 серпня 2020, 14:39
Харківський олігарх Олександр Ярославський, схоже, не дуже засмутився через закриті країни ЄС, адже має яхту в Туреччині і щороку їздить туди відпочивати з родиною.
От і цього літа з трьома дітьми, песиком і жінкою багатій провів відпустку, катаючись на судні біля турецьких берегів.
Марина Ярославська у своєму Instagram виклала кілька фото на згадку про літо 2020. Але чомусь без світлин у купальнику.
Нагадаємо, Марина цього літа також підкорила Говерлу та політала на висоті 600 метрів.
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