Ярославська з голими ногами притулилася до чоловіка на яхті в Туреччині

Харківський олігарх Олександр Ярославський, схоже, не дуже засмутився через закриті країни ЄС, адже має яхту в Туреччині і щороку їздить туди відпочивати з родиною.

От і цього літа з трьома дітьми, песиком і жінкою багатій провів відпустку, катаючись на судні біля турецьких берегів.

Марина Ярославська у своєму Instagram виклала кілька фото на згадку про літо 2020. Але чомусь без світлин у купальнику.

Марина, як відомо, майже удвічі молодша за свого 60-річного чоловіка

Чогось в купальнику Ярославська цього разу не показувалася

На згадку про літо 2020 Ярославські зробили родинний портрет

Дочка Катерина вся в маму. Дівчинка активно веде свій Instagram та знімає відео для TikTok

Нагадаємо, Марина цього літа також підкорила Говерлу та політала на висоті 600 метрів.