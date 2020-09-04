"Іра-Космос": за літаючу на парасолі Верещук узялися фотожабери
П'ятниця, 4 вересня 2020, 15:59
Зйомки яскравого передвиборчого ролика кандидатки в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірини Верещук, для якого вона злетіла в небо з парасолею, ще тривають.
А поки ж із політикині натхненно знущаються фотожабери та викладають свої творіння в соцмережі.
За компанію з Верещук гикається, схоже, зараз і ексмерові Леоніду Черновецькому, і президентові Володимиру Зеленському, і навіть Ілону Маску.
У мережі жартують, що Ірина 3-го вересня своєю повітряною акробатикою змогла затьмарити навіть традиційні меми про Михайла Шуфутинського та його "Третье сентября".
Будем всєх бомбіть!
ШедеврОпубліковано Баба і кіт Четвер, 3 вересня 2020 р.
Фото й відео з соцмереж, зокрема з Facebook GONI Мемаси та Баба і кіт
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