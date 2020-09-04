"Іра-Космос": за літаючу на парасолі Верещук узялися фотожабери

Зйомки яскравого передвиборчого ролика кандидатки в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірини Верещук, для якого вона злетіла в небо з парасолею, ще тривають.

А поки ж із політикині натхненно знущаються фотожабери та викладають свої творіння в соцмережі.

За компанію з Верещук гикається, схоже, зараз і ексмерові Леоніду Черновецькому, і президентові Володимиру Зеленському, і навіть Ілону Маску.

У мережі жартують, що Ірина 3-го вересня своєю повітряною акробатикою змогла затьмарити навіть традиційні меми про Михайла Шуфутинського та його "Третье сентября".

Шкода, що Ілон Маск не бачив польоту Ірини Верещук

Леонід Черновецький такого не виробляв

Астанавітесь! (с)

Цей кадр із Михеїлом Саакашвілі вже неодноразово обігрували в фотожабах

Фото й відео з соцмереж, зокрема з Facebook GONI Мемаси та Баба і кіт