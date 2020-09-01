Янгол Надя: Савченко з крилами закликала берегти красу Херсонщини

Колишня депутатка Надія Савченко, як і багато українців цього року, підтримала внутрішній туризм.

Любителька купатися в одязі подорожувала красивими місцями Херсонщини і була настільки вражена, що присвятили цьому регіону цілий пост з фотографіями.

В образі янгола Надія закликала берегти красу нашої країни, а не лише насолоджуватися нею. Адже у кожному краї купа проблем, які має вирішувати держава.

"Поки ми маємо свою державу, у кожного українця є і Карпатські гори, і Чорне море, і Олешківські піски, і Волинські озера. У кожного українця є не тільки свій регіон, а вся Україна!", - заявила Надя.

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Виходить, Надя заздалегідь приготувала ці крила, щоби потім зробити ефектне фото?

"Подорож заповідниками Херсонщини показала мені не тільки їх неосяжну красу, але і проблеми, з якими стикається заповідний фонд України через відсутність підтримки державницькою політикою", - наголосила вона.

"…Якщо людина не байдужа, крім відпочинку прекрасною туристичною Україною, помічає і її проблеми. Добре було б, якби влада теж бачила і вирішувала ці глобальні проблеми, а не тільки вішала лозунги на бордах про велике будівництво туристичною Україною. Збережемо державу Україну - збережемо унікальну її красу для кожного з нас!", - закликала Савченко.

До речі, у цій сукні Надя купалася в Адріатичному морі рік тому

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