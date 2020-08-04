"Це моє життя": Гвоздьова відповіла на хейт через її участь у "Танцях з зірками" на чималому терміні вагітності

Новина про участь у новому сезоні "Танців з зірками" хореографки Ілони Гвоздьової, яка зараз перебуває десь на сьомому місяці вагітності, викликала дуже неоднозначну реакцію серед глядачів телепроєкту та її підписників.

Хтось вважає, що майбутня мама чинить безвідповідально. Хтось, навпаки, підтримує Ілону.

Сама танцівниця, яка отримує останніми днями багато хейту, вирішила прояснити свою позицію в Instagram. Ілона подякувала за добрі коментарі та запевнила, що злі її "мотивують і заряджають".

У Insta-сторі Ілона звернулася до хейтерів, які обурюються через участь вагітної жінки в танцювальному телепроєкті

"Брати участь у проєкті - це моя особиста справа. Як я танцюватиму, що я танцюватиму, як буде мій малюк розвиватися - це теж моя особиста справа", - підкреслила Гвоздьова.

"Тому, будь ласка, кому це не доставляє жодної радості, і ви всі такі гнівні і так усе гнівно висказуєтеся, я вам можу побажати лише здоров'я, позитивних думок. Живіть сьогодні, зараз, розвивайтеся, ростіть, любіть, дихайте, менше в собі накопичуйте якогось зла, негативних емоцій. Більш того, ви вихлюпуєте їх на людей, яких ви взагалі не знаєте, а просто дивитеся на них по телевізору...", - додала вона.

31-річна хореографка чекає на другу дитину

В одному з попередніх своїх дописів Ілона поміркувала про те, чому в сучасному суспільстві піднімається питання про прийнятність чи неприйнятність танців для вагітної жінки, яка, мовляв є "кришталевою вазою". Адже з давніх-давен танець був невід'ємною частиною життя людини.

"...Чому ніхто не замислюється про те, що мами других та наступних дітей у вагітність просто не можуть слідувати вищевказаним порадам розслаблятися? Вони присідають та нахиляються по тисячу разів на день, піднімають тяжке в розмірі їхніх малюків, вислуховують та приборкують шторми переживань та сліз, сплять уривками, їдять як встигнуть. Чому ніхто не переживає, що до восьми місяців вагітності більшість вагітних, які працюють, так само їздять на роботу, сідають, підводяться, повертаються, ходять сходами та носять сумки?", - наголосила Гвоздьова.

"Тобто якщо вагітна робить щось звичайне для неї та, з точки зору суспільства, не надзвичайне фізично та емоційно, це вважається безпечним, так?", - поцікавилася вона.

На думку Ілони, танці не завдадуть шкоди вагітній жінці, якщо вони є "нормальними" саме для неї.

"Такими, щоби, танцюючи, вона не відчувала стрес, рухалася в приємному для неї ритмі, так, як хоче її тіло, і так, щоби зарядитися енергією, а не втратити", - підсумувала Гвоздьова.

Танцюватите Ілона в парі з шоуменом Дмитром Танковичем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 2 Сер 2020 р. о 7:47 PDT

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