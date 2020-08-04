"Це моє життя": Гвоздьова відповіла на хейт через її участь у "Танцях з зірками" на чималому терміні вагітності
Новина про участь у новому сезоні "Танців з зірками" хореографки Ілони Гвоздьової, яка зараз перебуває десь на сьомому місяці вагітності, викликала дуже неоднозначну реакцію серед глядачів телепроєкту та її підписників.
Хтось вважає, що майбутня мама чинить безвідповідально. Хтось, навпаки, підтримує Ілону.
Сама танцівниця, яка отримує останніми днями багато хейту, вирішила прояснити свою позицію в Instagram. Ілона подякувала за добрі коментарі та запевнила, що злі її "мотивують і заряджають".
"Брати участь у проєкті - це моя особиста справа. Як я танцюватиму, що я танцюватиму, як буде мій малюк розвиватися - це теж моя особиста справа", - підкреслила Гвоздьова.
"Тому, будь ласка, кому це не доставляє жодної радості, і ви всі такі гнівні і так усе гнівно висказуєтеся, я вам можу побажати лише здоров'я, позитивних думок. Живіть сьогодні, зараз, розвивайтеся, ростіть, любіть, дихайте, менше в собі накопичуйте якогось зла, негативних емоцій. Більш того, ви вихлюпуєте їх на людей, яких ви взагалі не знаєте, а просто дивитеся на них по телевізору...", - додала вона.
В одному з попередніх своїх дописів Ілона поміркувала про те, чому в сучасному суспільстві піднімається питання про прийнятність чи неприйнятність танців для вагітної жінки, яка, мовляв є "кришталевою вазою". Адже з давніх-давен танець був невід'ємною частиною життя людини.
"...Чому ніхто не замислюється про те, що мами других та наступних дітей у вагітність просто не можуть слідувати вищевказаним порадам розслаблятися? Вони присідають та нахиляються по тисячу разів на день, піднімають тяжке в розмірі їхніх малюків, вислуховують та приборкують шторми переживань та сліз, сплять уривками, їдять як встигнуть. Чому ніхто не переживає, що до восьми місяців вагітності більшість вагітних, які працюють, так само їздять на роботу, сідають, підводяться, повертаються, ходять сходами та носять сумки?", - наголосила Гвоздьова.
"Тобто якщо вагітна робить щось звичайне для неї та, з точки зору суспільства, не надзвичайне фізично та емоційно, це вважається безпечним, так?", - поцікавилася вона.
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ОПАСНО ЛИ ТАНЦЕВАТЬ БЕРЕМЕННЫМ?🤨 Для ответа прежде всего нужно задуматься о том, как большинство современных людей представляют себе танцы, беременность и роды🧐 С древних времен танец был неотъемлемой частью жизни человека, однако на данный момент истории его роль и использование существенно отличаются. Понимая эту картину, становится неудивительным вопрос о приемлемости танцев для беременных в том виде, в каком они практикуются в современном обществе.☝️ С другой стороны, имеется достаточно исследований о положительных эффектах танцев на физическое и ментальное состояние женщины. Если отбросить крайности, то можно уверенно сказать, что для большинства женщин умеренная танцевальная активность может существенно улучшить общее самочувствие, повысить настроение, и просто подарить какое-то количество беззаботных минут, что само по себе бесценно в условиях постоянного стресса и информационной перегрузки. Танцы уменьшают уровень тревожности, улучшают работу мозга, чувство баланса и координации, прибавляют уверенности в себе, позволяют поддерживать здоровый тонус и эластичность мышц, повышают выносливость.☝️ Никто не будет отрицать, что беременность это уникальная фаза на пути материнства. На самом деле, зарождение жизни это уникальное событие для всех нас, для всего человечества. Наверное, поэтому, видя беременный живот, люди непроизвольно улыбаются. Наверное еще и поэтому, от волнения за мегаважный процесс, который проиходит вне нашего контроля, и благополучности которого по умолчанию мы все меньше и меньше доверяем, родился миф, что беременная это почти что хрустальная ваза, и лучше всего ей не волноваться, ничего не делать, есть за двоих, и отдыхать побольше. Несмотря на все сложности и непредсказуемость процесса, беременность и роды это не болезнь, их не нужно боятся и видеть одни опасности.Мамам, как никому другому, нужны вера в мудрость и силу их тела, положительные эмоции для поддержания духа, и даже самые простые танцы могут это дать. Это не мода и нововведение, в течении многих тысяч лет люди с песнями и плясками помогали себе быть счастливыми несмотря ни на что☝️🙏 Продолжение в комментариях 👇
На думку Ілони, танці не завдадуть шкоди вагітній жінці, якщо вони є "нормальними" саме для неї.
"Такими, щоби, танцюючи, вона не відчувала стрес, рухалася в приємному для неї ритмі, так, як хоче її тіло, і так, щоби зарядитися енергією, а не втратити", - підсумувала Гвоздьова.
Танцюватите Ілона в парі з шоуменом Дмитром Танковичем.
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