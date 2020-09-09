Ексзаступники голови "Нафтогазу" брати Кацуби похвалилися відпочинком у Чорногорії

Середа, 9 вересня 2020, 15:16

Колишні заступники голови правління "Нафтогазу" Олександр і Сергій Кацуби влаштували собі сімейний відпочинок у Чорногорії.

Фото з дружиною, батьками, братом та дітьми запостив Кацуба-молодший у своєму Instagram.

"Сім'я - найрідніша/цінне/близьке. Ціную кожну мить, коли всі разом", - написав Олександр.

 
До речі, 8-го вересня Олександру (праворуч) виповнилося 34, тож день народження він відзначив у сімейному колі серед краєвидів Чорногорії

Також світлинами з відпочинку поділилася і дружина Кацуби, Тетяна Гузенко

 
Тетяна показалася на пляжі з дітьми 
 
 

Нагадаємо, на початку літа подейкували, що в Сергія Кацуби роман зі Славою Камінською

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