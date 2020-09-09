Ексзаступники голови "Нафтогазу" брати Кацуби похвалилися відпочинком у Чорногорії
9 вересня 2020, 15:16
Колишні заступники голови правління "Нафтогазу" Олександр і Сергій Кацуби влаштували собі сімейний відпочинок у Чорногорії.
Фото з дружиною, батьками, братом та дітьми запостив Кацуба-молодший у своєму Instagram.
"Сім'я - найрідніша/цінне/близьке. Ціную кожну мить, коли всі разом", - написав Олександр.
Також світлинами з відпочинку поділилася і дружина Кацуби, Тетяна Гузенко.
Нагадаємо, на початку літа подейкували, що в Сергія Кацуби роман зі Славою Камінською.
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