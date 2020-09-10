Дружина Хмельницького з сином перевірили шпагат Ван Дамма
Дружина київського бізнесмена Василя Хмельницького, Зоя Литвин познайомила сина Івана з зіркою бойовиків 90-х Жаном-Клодом Ван Даммом.
Актор, як відомо, нині знімається в Києві, тож Зоя скористалася можливістю і сходила на знімальний майданчик.
Враженнями Литвин поділилася в мережі.
"Ви знали, що ВПЕРШЕ міжнародний медіагігант та мільярдна компанія Netflix замовив зйомки фільму українській компанії - Starmedia? Це буде комедійний бойовик про пристарілого Джеймса Бонда з улюбленим Жаном-Клодом Ван Дамом в головній ролі! Аудиторія - весь франкомовний світ", - повідомила Литвин.
"PS: Французьку поки не забула, з Ван Дамом порозумілися (вчителька пані Лілія може мною пишатися). І до речі!!!☝️ Месьє Ван Дам досі прекрасно сідає на свій легендарний шпагат. Ми з Іваном перевірили! 😉", - додала Зоя, але фото шпагату не показала.
Нагадаємо, разом із 59-річним Ван Даммом до Києві завітала його давня подруга з Кривого Рогу Олена Каверіна.