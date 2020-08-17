Ван Дамм привіз до Києва свою українську подружку, а вона розкритикувала столицю

Зірка американських бойовиків Жан-Клод Ван Дамм завітав до Києва, де відбуваються зйомки комедійного бойовика від Netflix.

І, як виявилося, разом із собою 59-річний актор привіз давню подругу – українку Олену Каверіну, з якою мав стосунки ще 10 років тому.

І хоча ані Олена, ані Жан-Клод не показували фото разом, вони обидва зупинилися в одному готелі. Про це свідчать фото в Instagram.

Так, 5 днів тому до Ван Дамма в готель приходила спортивна лікарка і запостила фото з ним.

Каверіна, тим часом, запостила селфі у тому ж готелі, але на два дні раніше.

Потім дівчина показала ще кілька фото у спідньому на балконі свого номера.

У Київі Олена перебуває з кінця липня

Але, як написала Каверіна буквально сьогодні, Київ - не її місто, і жити в ньому вона б не хотіла.

"Хороше місто Київ, але не моє зовсім. Жити не хотіла б тут, не моя енергетика. Місто красиве, звичайно, але запущене. Дороги - окрема тема, навіть в Кривбасі дороги краще ☹ ", - заявила Олена, яка сама з Кривого Рогу.

В Олени на шиї тату з ініціалами її бойфренда - JCVD (Jean-Claude Van Damme)

"Цікаво, чи ми застанемо момент процвітання столиці і України в цілому? Чи настане момент, коли бюджет країни буде витрачатися на потреби країни і народу? Побувавши в багатьох країнах, мене завжди тягне додому. Хто б що не говорив, а у нас найкрасивіші, людяні, добрі, талановиті, працьовиті люди і найсмачніша їжа. Але кожен раз, повертаючись, розумію, що нічого не змінилося на краще, а навпаки", - обурилася Олена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Kaverina (@alenak705) 17 Авг 2020 в 5:29 PDT

Судячи з Instagram, Каверіна або живе в Україні і дуже багато подорожує, або просто часто буває на батьківщині, живучи закордоном. Адже у неї багато фото з рідного Кривого Рогу та з Одеси. Зате нема жодного спільного фото з Ван Даммом.

Є лише світлина, на якій, імовірно, його рука, та фото самого актора, яким Каверіна вітає його з днем народження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday ❤️🎁🌹🎂🎈🎉💋 Публикация от Alena Kaverina (@alenak705) 18 Окт 2015 в 5:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Есть руки, которым позволяешь всё🌚🍭💦 Публикация от Alena Kaverina (@alenak705) 30 Мар 2017 в 2:38 PDT

Сам Жан-Клод не запостив жодного фото з Оленою. Натомість іноді викладає фото зі своєю дружиною Гледіс Португіз, з якою начебто давно не живе, але і не розлучається. При цьому актор називає її своїм другом, спорідненою душею, дружиною та любов'ю.

Нагадаємо, у далекому 2010-му Ван Дамм не виключав, що може одружитися з українкою. А ще казали, що він піднімав на неї руку в одному з київських готелів.

У 2012-му ЗМІ писали, що Каверіна повернулася до батьків в Україну. Але судячи з її Instagram, останні кілька років вона часто буває в Америці.