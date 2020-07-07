Дружина Хмельницького з дочками Бойка та Червоненка вирвалися в Туреччину

Європа потроху виходить із карантину і відкриває кордони для туристів. І дехто вже вирвався на відпочинок за межами батьківщини.

ЄС поки обмежив в'їзд для українців, зате турецькі курорти вже гостинно чекають. І одними з перших розвідувачів ситуації стали світські подружки Зоя Литвин, Олександра Червоненко та Ярослава Бойко.

Дівчата полетіла відпочивати разом із дітьми та вже поділилися першими враженнями і фото.

Дівчата давно дружать і не вперше разом відпочивають

Реклама:

Дочки відомих українських політиків старої гвардії - Олександра Червоненко та Ярослава Бойко - вирішили не обмежуватися внутрішнім туризмом

"Цей пост мав би бути про те, як драматично змінилися подорожі в постпандемічні часи, але поки я не побачила особливої різниці. Ті самі наповнені літаки та готелі. І я не можу сказати, що відсутність цих змін мене бентежить. Так, безпеку ніхто не відміняв, але я не можу не радіти ознакам нормального життя, нормального світу, який так довго був на паузі", - написала дружина бызнесмена Василя Хмельницького, Зоя.

"Тож відпочиваємо відповідально, замість крему від засмаги мастимося антисептиком та читаємо по одній книжці на два дні", - додала вона.

Зоя Литвин зі своїм 13-річним сином Іваном

"Дотримуючись всіх карантинних заходів, перебуваю в неймовірній атмосфері Егейського регіону Туреччини", - поділилася дочка голови "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, Ярослава.

А донька ексгубернатора Запорізької області Євгена Червоненка, Саша мовчки виклала фото себе та свого синочка.

Червоненко у січні стала мамою вдруге , але доволі швидно повернулася у форму

Дворічний синок Іван теж у Туреччині з мамою. А от дочку Варю Олександра не показувала

Фото з Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Тігіпко, Кухар та пів світського Києва потусили у Ставніцерів в Одесі

Брежнєва, Дорофєєва і Дімопулос змокли на концерті Монатіка в Одесі

Жінка Хмельницького показалася в купальнику на острові в Тихому океані

Дочка Червоненка з жінкою Хмельницького на італійських курортах наробили фото з лимонами