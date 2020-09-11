Maruv у відео на "сумну пісню" показалася в ліжку з чоловіком і жінкою

11 вересня 2020, 14:36

Любовний трикутник, лесбі-цілунки та домінування. А ще сексі-танці, латекс і високі підбори. Співачка Maruv презентувала нове відео у своєму фірмовому стилі.

У кліпі на пісню "Sad Song" є один чоловік і дві жінки, які за нього змагаються.

Maruv залишається вірною собі, і фанати, судячи з коментарів, задоволені.

 

 
Такі сцени є ледь не у всіх кліпах Maruv
 
Деякі сцени зняті у стилі нуар
 
Лямур Де Труа
 
Чорне домінує над білим
 
 

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